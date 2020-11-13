  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Kasım 2020 Cuma 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Gergin bekleyiş

Gergin bekleyiş

Paylaş

AKŞAM

A Milli Takımımız kafilesine dün yapılan ilk Kovid-19 testleri tamamen negatif çıktı. UEFA bugün yapılacak testlerin sonuçlarına göre 15 Kasım'daki Rusya maçının iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili bir karar verecek. İsveç ve Hırvatistan'ın da gözü UEFA'DA.

TÜRKİYE ile Hırvatistan arasında Beşiktaş Vodafone Park Stadı’nda oynanan maçın ardından Hırvat Federasyonu’nun 45 dakika oyunda kalan Domagoj Vida’nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklaması deprem etkisi yarattı. İkinci test sonucu belli olana kadar İstanbul’da izole edilecek olan Hırvat futbolcu 45’te apar topar oyundan çıkarıldı. Vida’nın karşılaşma öncesi Beşiktaş’tan eski takım arkadaşları Caner, Cenk Tosun, Dorukhan ve Teknik Direktör Şenol Güneş ile sarılması Rusya ve Macaristan maçları öncesi panik oluşturdu.

YAPILAN İLK TESTLER NEGATİF ÇIKTI

Riva’da kampa giren Milli Takım yetkilileri tedbirleri üst seviyeye çıkardı. A Milli Takımımız kafilesine dün yapılan ilk Kovid-19 testleri de tamamen negatif çıktı. Ancak bu sevindirici habere rağmen Riva’daki tüm koronavirüs önlemleri alınmaya devam edilecek. 15 Kasım’da oynanacak Rusya karşılaşmasına kadar A Milli Takımımıza her gün test yapılacak. Koronavüsün kuluçka süresi 3 ila 7 gün arası sürüyor. Bu nedenle bugün yapılacak koronavirüs testleri sonrası Rusya maçının iptal edilip edilmeyeceği net olarak belli olmuş olacak.

UEFA KURALLARI NET OLARAK AÇIK

UEFA, maçlardan 2 gün önce yapılan testleri dikkate alıyor. Buna göre Milli Takımımız, 15 Kasım Pazar günü Rusya ile oynayacağı maç için bugün kritik teste girecek. Yine kurallar gereği takımda en az 1’i kaleci olmak üzere 13 futbolcunun koronavirüs testinin negatif çıkması bir maçın oynanması için yeterli olarak görünüyor. Dolayısıyla, Türkiye’den 1 gün önce İsveç karşısına çıkacak Hırvatistan’a da aynı kurallar uygulanacak. UEFA test sonrası Rusya maçı ile ilgili net bir karar verecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fenerbahçe'de yıldız oyuncuya ilk 11 yolu açıldı
Fenerbahçe'de yıldız oyuncuya ilk 11 yolu açıldı

Fenerbahçe'de yıldız oyuncuya ilk 11 yolu açıldı

Beşiktaş'ta 5 futbolcuda koronavirüs çıktı
Beşiktaş'ta 5 futbolcuda koronavirüs çıktı

Beşiktaş'ta 5 futbolcuda koronavirüs çıktı

Galatasaray'da ocak operasyonu
Galatasaray'da ocak operasyonu

Galatasaray'da ocak operasyonu

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Gergin bekleyiş
Gergin bekleyiş

Gergin bekleyiş

A Milli Takımımız kafilesine dün yapılan ilk Kovid-19 testleri tamamen negatif çıktı. UEFA bugün yapılacak testlerin sonuçlarına göre 15 Kasım'daki Rusya maçının iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili bir karar verecek. İsveç ve Hırvatistan'ın da gözü UEFA'DA.

İstanbul'un tam zamanı
İstanbul'un tam zamanı

İstanbul'un tam zamanı

BORSA İstanbul'da gong, 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'ye dönen Formula 1 için çaldı. Formula 1 takvimine 9 yıl aradan sonra dahil edilen ve 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'si için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi.

Macaristan 88 ve 90+2'de attığı gollerle EURO 2020 biletini kaptı
Macaristan 88 ve 90+2'de attığı gollerle EURO 2020 biletini kaptı

Macaristan 88 ve 90+2'de attığı gollerle EURO 2020 biletini kaptı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off finallerinin ardından Macaristan, Slovakya ve İskoçya, turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan kötü haber
Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan kötü haber

Fenerbahçeli Enner Valencia, yüksek ateş şikayeti nedeniyle Ekvador'un Bolivya maçı kadrosundan çıkarıldı.

Fener'e İspanya'da ağır yenilgi! 42 sayı fark
Fener'e İspanya'da ağır yenilgi! 42 sayı fark

Fener'e İspanya'da ağır yenilgi! 42 sayı fark

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona'ya farklı mağlup oldu.

Feghouli Milli takımda şov yaptı
Feghouli Milli takımda şov yaptı

Feghouli Milli takımda şov yaptı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Cezayir'in Zimbabve'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Galatasaraylı Feghouli takımının 2. golünü kaydetti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.