Gergin bekleyiş

AKŞAM

A Milli Takımımız kafilesine dün yapılan ilk Kovid-19 testleri tamamen negatif çıktı. UEFA bugün yapılacak testlerin sonuçlarına göre 15 Kasım'daki Rusya maçının iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili bir karar verecek. İsveç ve Hırvatistan'ın da gözü UEFA'DA.

TÜRKİYE ile Hırvatistan arasında Beşiktaş Vodafone Park Stadı’nda oynanan maçın ardından Hırvat Federasyonu’nun 45 dakika oyunda kalan Domagoj Vida’nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklaması deprem etkisi yarattı. İkinci test sonucu belli olana kadar İstanbul’da izole edilecek olan Hırvat futbolcu 45’te apar topar oyundan çıkarıldı. Vida’nın karşılaşma öncesi Beşiktaş’tan eski takım arkadaşları Caner, Cenk Tosun, Dorukhan ve Teknik Direktör Şenol Güneş ile sarılması Rusya ve Macaristan maçları öncesi panik oluşturdu.



YAPILAN İLK TESTLER NEGATİF ÇIKTI

Riva’da kampa giren Milli Takım yetkilileri tedbirleri üst seviyeye çıkardı. A Milli Takımımız kafilesine dün yapılan ilk Kovid-19 testleri de tamamen negatif çıktı. Ancak bu sevindirici habere rağmen Riva’daki tüm koronavirüs önlemleri alınmaya devam edilecek. 15 Kasım’da oynanacak Rusya karşılaşmasına kadar A Milli Takımımıza her gün test yapılacak. Koronavüsün kuluçka süresi 3 ila 7 gün arası sürüyor. Bu nedenle bugün yapılacak koronavirüs testleri sonrası Rusya maçının iptal edilip edilmeyeceği net olarak belli olmuş olacak.

UEFA KURALLARI NET OLARAK AÇIK

UEFA, maçlardan 2 gün önce yapılan testleri dikkate alıyor. Buna göre Milli Takımımız, 15 Kasım Pazar günü Rusya ile oynayacağı maç için bugün kritik teste girecek. Yine kurallar gereği takımda en az 1’i kaleci olmak üzere 13 futbolcunun koronavirüs testinin negatif çıkması bir maçın oynanması için yeterli olarak görünüyor. Dolayısıyla, Türkiye’den 1 gün önce İsveç karşısına çıkacak Hırvatistan’a da aynı kurallar uygulanacak. UEFA test sonrası Rusya maçı ile ilgili net bir karar verecek.