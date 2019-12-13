'Gerçekten Fenerli oldum'

AKŞAM

F.BAHÇE Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı’nın İspanyol Başantrenörü Victor Lapena, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray karşısında oynadıkları derbinin kendisini çok etkilediği söyledi. Victor Lapena şu açıklamayı yaptı: “Galatasaray maçından sonra Fenerbahçeli olmanın ne demek olduğunu anladım. Kariyerimde yeni bir sayfaydı aslında. Bir kadın basketbol maçında, bir derbide böyle bir atmosferde oynamak benim için farklı bir deneyim oldu. Taraftarlarımız derbinin sıcaklığını yaşıyor. Bu benim için yeni bir tecrübeydi. Galip geldiğimiz için de mutluyum. İnanılmaz bir duygu. Biz taraftarımız sayesinde Galatasaray derbisini kazandık. Bu kulüpte çalışmaya başlayınca F.Bahçe’nin büyüklüğünü daha fazla hissediyorsunuz. Fenerbahçe Spor Kulübü sahip olduğu her şeyle Türkiye’nin en büyüğü. Bu ailenin bir parçası olmak çok özel. Ben Galatasaray’a karşı kazanarak gerçek bir Fenerbahçeli oldum. O an daha da yoğun fark ettim bunun ne demek olduğunu...”