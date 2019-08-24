Gerçek test maçı! Başakşehir-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Başakşehir evinde sadece 2 kez kaybettiği F.Bahçe’yi ağırlıyor. 2 takımda da 2’şer eksik var. İşte muhtemel 11’ler…

AKŞAM

LİGİN ilk haftasına fırtına gibi giren ve sahasında Gaziantep Gazişehir’e 5 atan Fenerbahçe bugün Başakşehir’le deplasmanda karşı karşıya geliyor. İlk maçta Gaziantep Gazişehir önünde Fenerbahçe’nin performansının yanıltıcı olabileceğini belirten futbol yorumcuları, “Başakşehir karşılaşması Fenerbahçe için gerçek bir test olacak” görüşünde. Kanarya bugüne kadar 11 kez Başakşehir deplasmanında mücadele etti, sadece 2 kez galip gelirken 8 maçı kaybetti. Başakşehir’de Mahmut Tekdemir sakat, İrfan Can cezalı. Fenerbahçe’de de Isla ve Moses sakatlığı nedeniyle oynamıyor.

MUHTEMEL 11’LER:

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Ponck, Chedjou, Behic, Azubuike, Mossoro, Soner, Visca, Elia, Demba Ba

FENERBAHÇE: Altay, Murat, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Deniz, Ozan, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç