Geraint Thomas sakatlığı sebebiyle İtalya Bisiklet Turu'ndan çekildi

Katıldığı turun 3. ayağı sırasında parkur üzerinden kırık şişenin bisiklet tekerliğini patlatması sonucu meydana gelen kaza sonrasında hastaneye kaldırılan 34 yaşındaki sporcunun kalça kemiğinde kırık tespit edildi.
İngiliz basınına konuşan Thomas, "Kırık nedeniyle İtalya Bisiklet Turu'ndan çekilmek zorunda kaldım. Bu çok sinir bozucu çünkü bu yarış için çok emek harcamıştım." dedi.
Thomas, Fransa Bisiklet Turu'nda 2018 yılında şampiyonluğa ulaşarak adını duyurmuştu.
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