Georges-Kevin N'Koudou: Önemli bir maçı kaybettik

Önlerine bakmaları gerektiğini kaydeden N'Koudou, "Söylenecek çok şey yok, kazanan ve kaybeden var, biz ne yazık ki kaybeden taraftayız. Sivasspor'u tebrik ediyorum. 2-1 geriye düştükten sonra 2. golü bulmak için gayret gösterdik ama bulamadık. Ligin devamı için önemli bir maçı kaybettik. Uzun bir yol var, kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Bu mağlubiyeti hazmedip, yolumuza devam etmemiz gerekiyor" dedi.
Süper Lig’de lider Sivasspor, Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve zirvedeki yerini korudu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.
Beşiktaş'ta kritik Sivasspor maçının henüz başında Alman kaleci Loris Karius hatalı bir gol yedi.
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Gökhan Gönül, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrasında açıklamada bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor'u 2-1 yenerek zirve yarışına tutundukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı ING All-Star 2020 organizasyonunda Anadolu Efes'ten Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım, Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo'nun kaptan olduğu Beyaz Takım'ı 144-126 yendi.
Galatasaray, Süper Lig’de ikinci yarı oynadığı ilk maçında Denizlispor 2-1 mağlup etti.