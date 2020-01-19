Georges-Kevin N'Koudou: Önemli bir maçı kaybettik

Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrasında konuştu.

Önlerine bakmaları gerektiğini kaydeden N'Koudou, "Söylenecek çok şey yok, kazanan ve kaybeden var, biz ne yazık ki kaybeden taraftayız. Sivasspor'u tebrik ediyorum. 2-1 geriye düştükten sonra 2. golü bulmak için gayret gösterdik ama bulamadık. Ligin devamı için önemli bir maçı kaybettik. Uzun bir yol var, kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Bu mağlubiyeti hazmedip, yolumuza devam etmemiz gerekiyor" dedi.