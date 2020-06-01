George Puscas: Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe'yle somut bir temas yok

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de uzun bir süredir ismi gündemden düşmeyen George Puscas, söylentilere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Digi Sport'a konuşan Puscas, transfer için kapıları kapatmasa da 1 yıl daha Reading forması giymek istediğini dile getirdi.
Yaptığı açıklamada Rumen golcü, "Bildiğim kadarıyla söylemeliyim ki Fenerbahçe ile somut bir temas olduğunu sanmıyorum. Sadece söylenti düzeyinde. Ligi bitirmek istiyorum ve bir sonraki adımın ne olacağına bakacağım" ifadelerini kullandı.
Reading ile 1 yıl daha yoluna devam etmek istediğini belirten Puscas, "Reading'te olmaktan mutluyum. Taraftarlar her zaman bana çok iyi yaklaştılar. Sakatlık biraz beni durdurdu ama mutluyum ki taraftarlar hala beni destekliyorlar. Burada olan her şey gelişmeme katkı sağladı. Burada olmak bana keyif veriyor. 1 yıl daha kalmak ve gelişmek istiyorum ama gelecekte sizin neyi beklediğini asla bilemezsiniz" dedi.
(Fanatik)
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