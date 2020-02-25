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aksam.com.tr
  • 25 Şubat 2020 Salı 07:20
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  • 25 Şubat 2020 Salı 07:51

George Clooney İspanya'da futbol kulübüne talip oldu

George Clooney İspanya'da futbol kulübüne talip oldu

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Ünlü Amerikalı aktör George Clooney'nin sahibi olduğu şirketin İspanyol takımı Malaga'yı satın almak isteyenler arasında bulunduğu ortaya çıktı.

Ünlü Amerikalı aktör George Clooney'in İspanyol ekibi Malaga'yı satın almak isteyenler arasında olduğu iddia edildi.

İspanya Küçük Hissedarlar Başkanı Antonio Aguilera'nın açıklamasına dayandırılan haberlerde La Liga ekibi Malaga'yı satın almak isteyenler arasında George Clooney'in sahibi olduğu bir şirketin de bulundığı ortaya çıktı.

2010 yılında Malaga'yı satın alan Abdullah Al-Thani o dönem yüksek bütçeler kullanarak takımı La Liga'nın zirvesine taşımaya çalışmıştı. Al-Thani'nin adı geçtiğimiz hafta İspanyol Bölgesel Mahkemesi'nin verdiği kararla kulübün fonlarını zimmetine geçirme suçundan başkanlığı 6 aylığına düşürülmesiyle gündeme gelmişti.

2018 yılında kulüp yaşadığı maddi kriz nedeniyle La Liga'dan düşmüştü.

Malaga kulübünün borçları haricinde 100 milyon euro'ya satışta olduğu da İspanyol basınında yer alan haberler arasında.

(Sporx)

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