Geoffrey Kondogbia, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

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İspanyol basını, Galatasaray'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Geoffrey Kondogbia için Valencia'ya kiralama teklifi yaptığını yazdı. Habere göre başarılı futbolcu, Sarı-Kırmızılıların teklifini kabul etti. Cimbom, Valencia ile görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'da merakla beklenen orta saha transferi için bir iddia da İspanya'dan geldi. Todofichajes'te yer alan habere göre Galatasaray, Geoffrey Kondogbia için Valencia'ya kiralama teklifi yaptı.



TEKLİFİ KABUL ETTİ

Fransız yıldız Galatasaray'ın teklifine 'tamam' derken Valencia ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Piyasa değeri 22.5 milyon Euro olan Kondogbia için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin yapıldığı iddia edildi.

RAKİP PSG

Haberde Kondogbia ile PSG'nin de yakından ilgilendiği aktarıldı. Galatasaray ve PSG, Kondogbia için Valencia ile görüşmelerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon Valencia ile 34 maça çıkan Kondogbia bu maçlarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı.