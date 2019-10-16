Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8931
  • 6,5055
  • 281.597
  • 93556.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Genoa taraftarı, Sinan Gümüş'ün süre alamamasından dolayı teknik ekibe isyan etti

Genoa taraftarı, Sinan Gümüş'ün süre alamamasından dolayı teknik ekibe isyan etti

Genoa taraftarı, Sinan Gümüş'ün süre alamamasından dolayı teknik ekibe isyan etti

Genoa'da 1 dakika bile süre alamayan Sinan Gümüş'e İtalyan taraftarlardan destek geldi.

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’la sözleşmesi sona erer ermez Genoa’nın yolunu tutan ve Serie A’da göstereceği performans merakla beklenen Sinan Gümüş’ün daha 1 dakika bile görev alamaması İtalyan taraftarları çıldırtmış durumda.

PANDEV'İ BIRAK SİNAN'A BAK

7.haftası sona eren Serie A’da sadece 5 puan toplayan ve neredeyse ligin dibine demir atan Genoa’da tecrübeli teknik direktör Aurelio Andreazzoli’nin tercihleri tartışma konusu olurken, taraftarların Sinan Gümüş isyanı ön plana çıkmış durumda. Yetenekli oyuncunun şans bulamaması kulüp yönetimini de rahatsız ederken Andreazzoli hakkında ’36 yaşındaki Goran Pandev’den vazgeçilip artık Sinan’ın forma giymesi lazım, o daha 25 yaşında ve güçlü bir futbolcu hocanın Pandev ısrarını anlamak mümkün değil, Andreazzoli’nin bir an önce bu hatadan dönmeli yoksa ilerleyen haftalarda işimiz daha zor olacak’ eleştirilerinin yüksek sesle dile getirildiği belirtildi.

Ligde 6 maçta forma giyen Pandev gol ya da asist yapamadı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü evleniyor!
Cannes'da jön yarışı! Sosyal medya karıştı
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında dikkat çeken Acun Ilıcalı detayı
Ahu Yağtu'nun isyanı! 'Yettiniz artık'
Deniz Seki: Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var
<p>Kızıltepe´ye bağlı Taşlıca ve Otluk Köyü´ne, Suriye tarafından 8 adet havan topu ve roket atıldı.

Havan Topu Saldırısında Yaralanan Çocuk: İkinci Bombada Bir Kadının Eli Koptu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Baraj suyu çekilince insan kafatası ve kemikleri ortaya çıktı

Emekli çift üretmeye başladı! Tanesi 10 lira, taleplere yetişemiyorlar