Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6095
  • 6,3205
  • 255.113
  • 99.958
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Genoa, Sinan Gümüş'ü transfer ettiğini resmen açıkladı

Genoa, Sinan Gümüş'ü transfer ettiğini resmen açıkladı

Genoa, Sinan Gümüş'ü transfer ettiğini resmen açıkladı

2018-19 sezonunda küme düşmekten son anda kurtulan Serie A ekibi Genoa, Sinan Gümüş transferini resmen açıkladı.

Uzun süredir adı İtalyan ekibiyle anılan Sinan Gümüş, Galatasaray'la olan sözleşmesinin tamamlanmasının ardından Serie A ekibinin yolunu tuttu.

Genoa, Sinan Gümüş transferini resmi internet sitesinden duyururken oyuncunun sözleşmesine dair detay verilmedi ve kontratın uzun soluklu olduğu bildirildi.

2014 yazında Stuttgart'tan Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 30 resmi maçta görev yaparken 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli'nin çalıştırdığı Genoa, daha önce Galatasaray'dan Koray Günter'i de bedelsiz olarak renklerine bağlamıştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tuğba Coşkun ve Fikret Orman'dan balkon keyfi!
Kardeşler kavuştu
Gökçe Özyol ve Ayça Akoğlu evlendi!
Dorukhan Toköz'den Survivor Dimitra açıklaması!
Barışma gülleri
<p>Edinilen bilgiye göre, Yaylagöne Mahallesi eski okul civarındaki bir ara sokakta gece yarısı yolu

Yol Ortasına Bırakılan Boş Tabut Korkuttu!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Uzun yolculuklara nasıl hazırlamalısınız?

Resimli Cuma mesajları haberimizde! İşte en güzel resimli Cuma mesajları