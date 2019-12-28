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  3. Gennaro Gattuso, Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Ricardo Rodriguez'in aklını çeldi

Gennaro Gattuso, Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Ricardo Rodriguez'in aklını çeldi

Gennaro Gattuso, Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Ricardo Rodriguez'in aklını çeldi

Napoli’nin çiçeği burnunda teknik direktörü Gennaro Gattuso, Fenerbahçe’nin prensipte anlaştığı yıldız sol bek Ricardo Rodriguez’i istiyor. Başarılı futbolcu da rotayı bir anda İtalyan ekibine kırdı.

Corriere Dello Sport, Gattuso’nun Milan’da beraber çalıştığı Rodriguez’i yöneticilerden istediği oyuncunun da Napoli’ye sıcak baktığı iddia edildi.

İtalyan gazetesi 27 yaşındaki sol bekin Napoli’ye transferinin an meselesi olduğuna da haberinde yer verdi.

(Star)


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