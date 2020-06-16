Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Süper Lig kulüplerine müjde

Süper Lig'de koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Süper Lig kulüplerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi. Bakanlığın devreye girmesiyle yayıncı kuruluş, acil ödenek ihtiyaçları için kaynak arayışında olan Süper Lig kulüplerine ödeme yapmaya başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da gecikmiş ödemeleri bir an önce kulüplere aktarması planlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, acil ihtiyaçları için kaynak arayışında olan kulüpleri kurtaracak bir hamleye imza attı. Fanatik'in özel haberine göre; Spor Bakanlığı'nın devreye girmesi ile yayıncı kuruluş, kulüplere ödemeleri gerçekleştirmeye başlıyor.

TFF'nin tepkisizliği sonrası kulüplerin acil ihtiyaçları için kaynak desteği Spor Bakanlığı'nın devreye girmesi ile çözüldü.

Bakanlık, yayıncı kuruluş yetkilileri ile görüşerek gecikmiş ödemelerin yapılmasını ve TFF tarafından da yayın taksitlerinin bir an önce kulüplere aktarılmasını iletti.

Bakanlığın talebi sonrası ise yayıncı kuruluş kaynak yaratarak TFF'ye aktarım için çalışma başlattı.