  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Avrupa Birliği'nin 'Evde aktif ol' çağrısına Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan destek
  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 16:24
  • |
  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 16:25

Avrupa Birliği'nin 'Evde aktif ol' çağrısına Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan destek

Avrupa Birliği'nin 'Evde aktif ol' çağrısına Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan destek

Paylaş

Avrupa Birliği'nin pandemi süresince insanların sağlık için evde spor yapma çağrısına Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan destek geldi.

Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada insanlar gerekmedikçe evden çıkmazken, Avrupa Birliği çağrıda bulundu. #BeActiveAtHome sloganıyla ’Evde aktif ol’ çağrısı yapan AB’ye Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan destek geldi. 42 ülkede başlayan kampanyada evde olan insanların sağlıklı, kaliteli uzun ve mutlu yaşamaları için evlerinde spor, fiziksel aktivitelere teşvik edilmesi planlanıyor.

Corona virüs nedeniyle evde geçirilen günler; hareketsizliği, uzun süreli hareketsizlik ise kilo artışı, obezite, depresyon, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları gibi çok sayıda sorunu beraberinde getiriyor. Bütün bu olumsuzlukların yaşanmaması için atılacak en önemli adımın evde bağışıklık sistemini güçlendirecek egzersizler ile evde aktif olmak olduğunun vurgulandığı proje kapsamında her yaş için önerilen fiziksel aktiviteler yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan önerilerde şunlar yer alıyor:

"1 yaşın üzerindeki çocuklar günde en az 180 dakika aktif olmalıdır. 5 ila 17 yaş arası çocuklar ve gençler: haftada en az 3 kez kas ve kemik güçlendirme aktiviteleri dahil olmak üzere her gün en az 60 dakika orta şiddetli yoğunlukta fiziksel aktivite gerçekleştirmeli. 18 ila 64 yaş arasındaki yetişkinler: hafta boyunca en az 150 dakika aerobik fiziksel aktivite veya hafta boyunca 75 dakika şiddetli aerobik fiziksel aktivite yapmalı."

Bu öneriler doğrultusunda Herkes için Spor Federasyonu’nun HisApp uygulaması ile herkese ücretsiz spor yapma imkanı sunmaktadır.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

İsveç'te liglerin 14 Haziran'da başlaması planlanıyor

title

Galatasaray'da Falcao indirimi kabul etmedi

title

Mustafa Cengiz: Radamel Falcao için resmi bir teklif gelmedi

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Ve Mustafa Cengiz ilk kez açıkladı! Falcao gidiyor mu?
Ve Mustafa Cengiz ilk kez açıkladı! Falcao gidiyor mu?

Ve Mustafa Cengiz ilk kez açıkladı! Falcao gidiyor mu?

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'de ‘Başkan Özel' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Aziz Yıldırım'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe...
Aziz Yıldırım'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe...

Aziz Yıldırım'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti.

Başkan Erdoğan, milli futbolcularla görüştü
Başkan Erdoğan, milli futbolcularla görüştü

Başkan Erdoğan, milli futbolcularla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Arda Turan, ALEM FM'e konuştu
Arda Turan, ALEM FM'e konuştu

Arda Turan, ALEM FM'e konuştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan #EvdeKalHareketsizKalma kapsamında Serdar Gökalp ile Serdar Yayında programına Milli Futbolcu Arda Turan konuk oldu. Turan, karantina günlerini ve kendisi ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Galatasaray'a Radamel Falcao şoku
Galatasaray'a Radamel Falcao şoku

Galatasaray'a Radamel Falcao şoku

Galatasaray'da futbolcularla indirim görüşmeleri başladı. Takımdaki hemen hemen her oyuncu, indirime gitmeyi kabul ederken Kolombiyalı yıldız Falcao, indirime gitmedi. Falcao'yla tekrar görüşülecek.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! Transfer bitti
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! Transfer bitti

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! Transfer bitti

Kara Kartal, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı... Siyah-Beyazlılar, Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fabrice N'Sakala'yla 2+1 yıllık ön anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan senelik 1 milyon Euro kazanacak.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz krizi
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz krizi

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz krizi

Yeni ücret planlaması çerçevesinde önceki gün Ümraniye'de Burak Yılmaz'la bir araya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi, istediği geri dönüşü alamadı. Yüzde 50'nin üzerinde indirim talebi bulunan Çebi'ye Burak'ın, “Sadece yüzde 10'a olumlu yanıt veririm” dediği ortaya çıktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.