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  3. Gençlik ve Spor Bakanlığı: Ödüllerin kimlere verileceğinde bakanlığımızın dahli yoktur

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Ödüllerin kimlere verileceğinde bakanlığımızın dahli yoktur

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Ödüllerin kimlere verileceğinde bakanlığımızın dahli yoktur

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 Aralık 2019 tarihinde çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkmış 30 gencin ödüllendirildiği "30 Altı 30" programına ilişkin açıklama yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 Aralık 2019 tarihinde Forbes dergisinin organize ettiği, sanat, siyaset, spor, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkmış 30 gencin ödüllendirildiği "30 Altı 30" programına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sadece kongre salonunu tahsis etmek suretiyle mekan desteği sağlandığı vurgulanarak "Bakanlığımızın, organizasyonda, ödüllerin kimlere verileceği ve jüri seçiminde herhangi bir dahli yoktur." denildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ödül verdiği isimler şu şekilde listelendi:

Sümeyye Boyacı (16): Sporcu, yüzme

Ömer Faruk Taştan (26) / Faruk Semerci (26): Kurucu Ortaklar, Genecare

Kerim Kaya (23) / Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu (25) / Okan Şencan (24): Kurucu ortaklar, Vircon Group

Dr. Enes Efendioğlu (26): Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi

Ece Çiftçi (26): Kurucu, Sosyalben Vakfı

Alparslan Demir (27): Kurucu, Bir Yudum Kitap

Efe Kethüda (29): Kurucu, Flank esports

Sera Ünlü (29): Kurucu, Kybele

Kadir Demircioğlu: Kurucu ortak ve üst yönetici, Thread in Motion

Rümeysa Kadak (23): Milletvekili

Mete Gazoz (20): Okçuluk sporcusu

Umutcan Duman (28) / Mert Necip Barutçu (28): Kurucu ortaklar, Evreka

Yusuf Furkan Ergür (25): Kurucu, Phoenix Enerji

Nathan Candaner (24): Kurucu ortak ve üst yönetici, Jobzmall

Dr. Yusuf Yeşil (25): Kurucu, Yeşil Science.

Kerem Deveci (29): Kurucu, Deveci Tech.

Berkay Şamiloğlu (24): Kurucu ve üst yönetici, IONED

Ayhancan Güven (21): Sporcu, otomobil yarışçısı

Emine Saraç (29): Nanomed Diagnostic Biotech

Şebnem Günay (25): Kurucu, Sebnemgunay

Melissa Yacoub (23): Kurucu, Discover Consultancy

Recai Serdar Gemici (29): Kurucu ortak ve üst yönetici, Albert Health

(AA)


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