Gençlik ve Spor Bakanlığı '30 Altı 30'a ev sahipliği yapacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, '30 Altı 30' programına ev sahipliği yapacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye’de, 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkmış gençlerin küresel bir gençlik kulübü olan "30 Altı 30"da yer almasını amaçlayan program, Forbes dergisi iş birliği ile 11 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek program, Gençlik ve Spor Bakanlığının konferans salonunda yapılacak.
Programda başardıklarıyla, ürettikleriyle, fikirleriyle, yaratıcılığıyla, ülke ve dünya hayalleriyle, cesaretiyle yaşıtlarından farklı olduklarına inanılan gençlere ödül verilecek.
"30 Altı 30"
"30 Altı 30" fikri, ilk defa Forbes dergisi tarafından 2011 yılında ABD’de ortaya çıkarıldı. 2016 yılında Avrupa ve Asya ülkelerinde başarılı gençler, fikirleriyle projeye dahil oldu. Daha sonraki yıllarda diğer kıtalardan da katılımcıların eklenmesiyle yelpaze genişleyen programın, dünya çapında 9 binden fazla üyesi bulunuyor.
Bulunduğu sektörü değiştiren, dönüştüren, ezber bozan, insanların hayatına pozitif etki katan, her haliyle ve hareketiyle göze çarpan 30 yaş altı gençlerin belirlendiği "30 Altı 30" listesi, ülkemizden aday olarak başvuran ya da gösterilen yaklaşık 500 isim içerisinden "Forbes Türkiye" ve "Forbes ABD" editörleri tarafından sıkı bir incelemeye tabi tutularak belirlendi.
Üç aşamalı olarak yapılan değerlendirme sisteminden geçen adaylar, sadece kazandıkları parayla değil yaptıkları işin yarattığı değişim ya da değişim potansiyeli dikkate alınıyor. Ölçülebilir başarı kriterinin yanı sıra adayların bu alandaki etkinlikleri, lider tutumları ve gelecek için bugünden attıkları adımlar değerlendirmelerde önemli rol oynuyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda son 50 listesine kalan adaylar ile yüz yüze görüşülerek kişilikleri, heyecanları, yaptıkları işe olan tutkuları kısacası "değişim" yaratma potansiyelleri değerlendiriliyor.
"30 Altı 30" programında ödül alacak isimler
Programda, bazı kategorilerde grup olarak başarı sağlandığından ödül alacak 36 genç isim ise şöyle:
Sümeyye Boyacı (16): Sporcu, yüzme
Ömer Faruk Taştan (26)-Faruk Semerci (26): Kurucu Ortaklar, Genecare
Kerim Kaya(23), Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu (25), Ömer Kaya (24), Okan Şencan (24): Kurucu Ortaklar, Vircon Group
Dr. Enes Efendioğlu (26): Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi
Ece Çiftçi (26): Kurucu, Sosyalben Vakfı
Berkay Aşıkuzun (25): eSpor Oyuncusu, Supermassive
Alparslan Demir (27): Kurucu, Bir Yudum Kitap
Tayga Baltacıoğlu (28): Kurucu Ortak, Mutlubiev
Nisan Ak (28): Orkestra şefi
Efe Kethüda (29): Kurucu, Flank esports
Kaan Günay (28), Onur Kardeşler (27): Kurucu Ortaklar, Firefly
Cedi Osman (24): Profesyonel Basketbol Oyuncusu, Cleveland Cavaliers
Sera Ünlü (29): Kurucu, Kybele
Kadir Demircioğlu: Kurucu Ortak ve CEO,Thread in Motion
Rümeysa Kadak (23): Milletvekili
Mete Gazoz (20): Okçuluk sporcusu
Aleyna Tilki (19): Müzisyen
Umutcan Duman (28), Mert Necip Barutçu (28): Kurucu Ortaklar, Evreka
Yusuf Furkan Ergür (25): Kurucu, Phoenix Enerji
Karsu (29): Müzisyen
Nathan Candaner (24): Kurucu Ortak ve CEO, Jobzmall
Dr. Yusuf Yeşil (25): Kurucu, Yeşil Science
Kerem Deveci (29): Kurucu, Deveci Tech
Merve Manastır (29): Kurucu, Manu Atelier
Berkay Şamiloğlu (24): Kurucu ve CEO, IONED
Ayhancan Güven (21): Sporcu, otomobil yarışcısı
Emine Saraç (29): Nanomed Diagnostic Biotech
Şebnem Günay (25): Kurucu, Sebnemgunay
(AA)
Melissa Yacoub (23): Kurucu, Discover Consultancy
Recai Serdar Gemici (29) – Kurucu Ortak ve CEO, Albert Health