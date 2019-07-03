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  3. Gençlik ve Spor bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu

Gençlik ve Spor bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu

Gençlik ve Spor bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yozgat'ta evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek üzerinde futbol oynayan çocuklara verdiği halı saha sözü için ilk adımı attı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatı sonrası, halı saha inşası için Yozgat Belediyesi ile protokol imzalandı.

Süreci yakından takip ettiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın ve Yozgat milletvekillerinin bu konudaki destekleri, katkıları bizim için çok anlamlı. Onlara da teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Kasapoğlu, halı saha tamamlandıktan sonra gençlerle birlikte maç yapacağını da ifade ederek, "Biter bitmez ben de Ankara'dan gelecek takımı oluşturuyorum. Biz iddialıyız. Gençlerimiz de maça iyi hazırlansınlar." diye konuştu.

Futboldan sonra basketbol sahası sözü

Bakanlık olarak Türkiye'de basketbol seferberliği başlattıklarını da belirten Kasapoğlu, Yozgatlı gençlere bir de basketbol sahası sözü verdi.

Türkiye genelinde 10 bin pota inşa edeceklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Sporu sadece futboldan ibaret saymıyoruz. Tüm branşlarıyla ülkemizin her yerinde sporu yaygınlaştıracağız. Basketbolu da inşallah Yozgat'la birlikte başlatıyoruz. Basketbolu gençlerimizin, çocuklarımızın bulunduğu her yere taşıma seferberliği bu. Bu vesileyle, basketbolumuza yeni yıldızlar, yeni 'dev adamlar' kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

(AA)

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