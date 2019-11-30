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  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Finali de yapmamamız için bir sebep yok

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Finali de yapmamamız için bir sebep yok

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Finali de yapmamamız için bir sebep yok

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda mücadele edecek Türkiye'nin grubunu değerlendirdi.

Bakan Kasapoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilen EURO 2020 grup kuraları sonunda A Milli Futbol Takımı'nın A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 Kasapoğlu, Türkiye'nin, turnuvanın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da karşılaşacak olmasına atıfta bulunarak, "2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılışını Roma'da biz yapıyoruz. Finalini de Wembley'de bizim yapmamamız için hiçbir neden yok. Milli Takımımıza inanıyoruz, yürüyelim arkadaşlar..." ifadelerini kullandı.


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