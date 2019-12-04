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  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Emre Sakçı'yı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Emre Sakçı'yı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Emre Sakçı'yı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskoçya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanan milli sporcu Emre Sakçı'yı tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında, "İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama finalinde 25.82'lik derecesi ile gümüş madalya kazanan Emre Sakçı'yı kutluyorum. Ülkemize bu alandaki ilk madalyamızı kazandıran Emre'nin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.


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