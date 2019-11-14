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  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Bu takım bizi sevindirmeye devam edecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Bu takım bizi sevindirmeye devam edecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Bu takım bizi sevindirmeye devam edecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın katılma hakkı elde ettiği 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) finallerinde de ülkeyi sevindirmeye devam edeceğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, ay-yıldızlı ekibin elemelerin 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020 finali vizesi aldığı maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli takımın, geçmişteki büyük turnuvalara güçlükle katıldığını hatırlatan Kasapoğlu, "Eskiden ihtimal hesaplarıyla gidiyorduk. Bu sefer çok öncesinden belli olmuştu. Bugün anahtarı aldık. İnşallah ülkemiz en güzel şekliyle turnuvada oynayıp milletimizi gururlandırmaya, sevindirmeye devam edecek." diye konuştu.

Stadı dolduran futbolseverlerin coşkusuna değinen Bakan Kasapoğlu, "Seyircimizin birliği, beraberliği ve desteği her zaman mükemmel. Bizim seyircimizin başka örneği yok." ifadelerini kullandı.


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