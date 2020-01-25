Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun deprem talimatı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.
TFF ve futbol kulüpleri merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 73-64 yendi.
Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları ayırdığını açıkladı
Beşiktaş, futbol direktörü Ali Naibi ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Dün Çaykur Rizespor maçından sonra Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunan ve tecrübeli futbolcuyu açık açık istediğini belirten Fatih Terim’e Mustafa Cengiz’den çok net bir cevap geldi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak basın toplantısı düzenledi.