Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun deprem talimatı

SPOR GÜNDEMİ

Bakanı Kasapoğlu'ndan deprem talimatı Bakanı Kasapoğlu'ndan deprem talimatı Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.

Futbol dünyası Elazığ depremi için tek yürek Futbol dünyası Elazığ depremi için tek yürek TFF ve futbol kulüpleri merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.

Fenerbahçe'den önemli galibiyet Fenerbahçe'den önemli galibiyet Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 73-64 yendi.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları ayırdığını açıkladı

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha Beşiktaş'ta bir ayrılık daha Beşiktaş, futbol direktörü Ali Naibi ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray karıştı! Terim'den 19:05 mesajı Galatasaray karıştı! Terim'den 19:05 mesajı Dün Çaykur Rizespor maçından sonra Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunan ve tecrübeli futbolcuyu açık açık istediğini belirten Fatih Terim’e Mustafa Cengiz’den çok net bir cevap geldi.