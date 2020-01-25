  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 00:27
  • |
  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 00:51

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun deprem talimatı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun deprem talimatı

Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe Tahkim'e gidiyor

title

Sociedad'dan Vedat hamlesi

title

Boğazın Maradonası

Rafael Nadal´ı Korkutan Anlar! Yanlışlıkla Top Toplayıcı Kızı Vurdu

SPOR GÜNDEMİ

Bakanı Kasapoğlu'ndan deprem talimatı
Bakanı Kasapoğlu'ndan deprem talimatı

Bakanı Kasapoğlu'ndan deprem talimatı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.

Futbol dünyası Elazığ depremi için tek yürek
Futbol dünyası Elazığ depremi için tek yürek

Futbol dünyası Elazığ depremi için tek yürek

TFF ve futbol kulüpleri merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.

Fenerbahçe'den önemli galibiyet
Fenerbahçe'den önemli galibiyet

Fenerbahçe'den önemli galibiyet

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 73-64 yendi.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları ayırdığını açıkladı

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Beşiktaş, futbol direktörü Ali Naibi ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray karıştı! Terim'den 19:05 mesajı
Galatasaray karıştı! Terim'den 19:05 mesajı

Galatasaray karıştı! Terim'den 19:05 mesajı

Dün Çaykur Rizespor maçından sonra Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunan ve tecrübeli futbolcuyu açık açık istediğini belirten Fatih Terim’e Mustafa Cengiz’den çok net bir cevap geldi.

Başkandan olay sözler! Terim'in adını bile anmadı
Başkandan olay sözler! Terim'in adını bile anmadı

Başkandan olay sözler! Terim'in adını bile anmadı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak basın toplantısı düzenledi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.