SPOR GÜNDEMİ

Kasapoğlu'ndan ‘hareketsiz kalma‘ çağrısı Kasapoğlu'ndan ‘hareketsiz kalma‘ çağrısı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni bir kampanya başlattı

Fatih Terim'den yeni açıklama Fatih Terim'den yeni açıklama Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs hastalığı nedeniyle bir süre hastanede kaldıktan sonra bugün taburcu edilmesinin ardından, "Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan ezeli rakiplerine tarihi çağrı Ali Koç'tan ezeli rakiplerine tarihi çağrı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, İstanbul Valiliği tarafından başlatılan kampanyaya destek olduklarını açıkladı.

Sergen Yalçın: ‘Keşke Talisca'yı alabilsek‘ Sergen Yalçın: ‘Keşke Talisca'yı alabilsek‘ Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Anderson Talisca için "Keşke alabilsek" dedi.

Ve Bakan Kasapoğlu açıkladı! Ligler ne zaman başlayacak? Ve Bakan Kasapoğlu açıkladı! Ligler ne zaman başlayacak? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, ‘Ligler ne zaman başlayacak?' sorusunu da cevapladı.

Ligin kalan maçları için Çalımbay'dan ilginç öneri Ligin kalan maçları için Çalımbay'dan ilginç öneri DG Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligin Antalya'da oynanıp tamamlanması önerisinde bulunarak, "Bence Antalya bana göre o konuda ideal. Her türlü şey var, saha da çok, otel de çok. Çarşamba, Pazar, Çarşamba, Pazar maçlar oynanıp neticelenebilir" dedi.