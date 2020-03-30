Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Virüsten korunmanın yolu evde kalmaktan, evde kaldığımız süreçte iyi hissetmenin yolu da hareket etmekten geçiyor" dedi. Ve bir kampanya başlattı.
Kasapoğlu başlattığı #evdekalhareketsizkalma kampanyasını, "Bu süreçte iyi hissetmenize yardımcı olacak tüm fikirlerimizi @hareketsizkalma platformuna taşıyoruz. Siz de paylaşın, takipte kalın.." sözleriyle duyurdu.
İŞTE KASAPOĞLU'NUN O PAYLAŞIMI
Virüsten korunmanın yolu evde kalmaktan, evde kaldığımız süreçte iyi hissetmenin yolu da hareket etmekten geçiyor.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) March 30, 2020
Bu süreçte iyi hissetmenize yarıdımcı olacak tüm fikirlerimizi @hareketsizkalma platformuna taşıyoruz. Siz de paylaşın, takipte kalın.. #EvdeKalHareketsizKalma pic.twitter.com/O7JjXw4ozA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni bir kampanya başlattı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs hastalığı nedeniyle bir süre hastanede kaldıktan sonra bugün taburcu edilmesinin ardından, "Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, İstanbul Valiliği tarafından başlatılan kampanyaya destek olduklarını açıkladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Anderson Talisca için "Keşke alabilsek" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, ‘Ligler ne zaman başlayacak?' sorusunu da cevapladı.
DG Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligin Antalya'da oynanıp tamamlanması önerisinde bulunarak, "Bence Antalya bana göre o konuda ideal. Her türlü şey var, saha da çok, otel de çok. Çarşamba, Pazar, Çarşamba, Pazar maçlar oynanıp neticelenebilir" dedi.
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, hakkında çıkan koronavirüs nedeniyle "yoğun bakımda" iddialarına tepki gösterdi. Kruse, Instagram hesabından paylaştığı videoda evde olduğunu söyledi.