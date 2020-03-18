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  • 18 Mart 2020 Çarşamba 11:05
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  • 18 Mart 2020 Çarşamba 11:05

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 18 Mart mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 18 Mart mesajı

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Muharebeleri'nin destansı bir zaferle taçlanmasının üzerinden tam 105 yıl geçti. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu zafer, Türk Milletinin her bir ferdinin göğsünde bir şeref madalyası gibi parlamaktadır.

Çanakkale, tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin istiklali için ayağa kalktığı, küllerinden doğarak yeniden şahlandığı yerdir.

Çanakkale, ebedî kardeşliğimizin mührüdür. Çanakkale, bu toprakların Türk yurdu olduğuna dair son haykırışımız, son sözümüzdür.

Gençlerimiz, vatanın dört bir köşesinden koşup gelerek Çanakkale'de göğüslerini düşmana siper eden aziz şehitlerimizden aldıkları ilham ile istiklalimize ve istikbalimize ilelebet sahip çıkacaklardır.

O gençler Türkiye'nin aydınlık geleceğidir.

Biz de Bakanlık olarak bugün olduğu gibi yarınlarda da bütün imkânlarımızla gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Hükümetimizce Koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler çerçevesinde ertelenen 18 Mart törenlerini seneye inşallah birlik ve beraberlik içerisinde, sağlıkla yapabilmeyi diliyorum.

Bugün yaşadığımız zorluklardan bir ve beraber olarak, birbirimizin hukukunu koruyarak alnımızın akıyla çıkmayı başaracağız.

Geçirdiğimiz bu zorlu dönemin bir an önce son bulmasını temenni ediyor; yaşadığımız hayatın ne kadar kıymetli olduğuna ve ne kadar çok şeye sahip olduğumuza dair şuurumuzun artmasına vesile olmasını diliyorum.

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Çanakkale şehitlerimizi olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyor; Çanakkale Zaferi'nin 105 yıl dönümünü yürekten kutluyorum.

Cenabı Allah ülkemizi, devletimizi, milletimizi ebediyen korusun; birliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. Aziz milletimize ve bütün insanlığa sağlık ve afiyet dolu günler diliyorum."

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