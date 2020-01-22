Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TBF Başkanı Türkoğlu'nu ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TBF'nin İstanbul'daki binasında gerçekleştirilen görüşmede, Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hidayet Türkoğlu'nun yanı sıra Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TBF Başkan Vekili Mehmet Fatih Öztürk ve TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan da yer aldı.
Ziyarette Kasapoğlu ile Türkoğlu, tesisleşme hedefleri kapsamında Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi projesi hakkında görüştü ve arazide incelemeler yaptı. Kasapoğlu ve Türkoğlu ayrıca TBF'nin basketbolun gelişimini destekleyecek diğer projeleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu ve fikir alışverişi gerçekleştirdi.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na görüşme sonunda isminin yazılı olduğu milli takım forması ve Türkiye'nin Basketbol Aşkı kitabı hediye edildi.
Göztepe, Brondby'den Kamil Wilczek ile 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Aytemiz Alanyaspor, 3-1 kazandığı maçın rövanşında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi.
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Seko Fofana için Fiorentina devrede.
Beşiktaş, Darmstadt forması giyen Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette'in geçen sezon Erzurumspor'a teklif edildiği ortaya çıktı.
Dün Başakşehir karşısında oynadığı futbolla göz dolduran Malik Karaahmet'in Galatasaray'da değerlendirilmemesi Fatih Terim'in tepkisini çekti.
Transferdeki durumu belirsizliğini koruyan Fenerbahçe'de Adil Rami'nin durumu ise netleşti. Takımdan ayrılması gündemde olan Fransız savunmacının sezon sonuna kadar takımda kalmasına karar verildi.