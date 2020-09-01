Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Öncelik kadınların

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir’in Altıeylül ilçesindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi Yüzme Havuzu temel atma törenine katıldı.
HEDEF: SPORU TABANA YAYMAKKasapoğlu, “Kadınların öncülüğünde spor politikasıyla inanıyoruz ki hem sporu tabana yaymada çok daha başarılı olacağız hem de yarınların şampiyonlarını çok daha güçlü bir şekilde yetiştireceğiz. Sporda önceliğimiz kadınlar” dedi. Kasapoğlu gençlik merkezlerindeki eksikleri de gidereceklerini söyledi.
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