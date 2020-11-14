Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 14 oyuncu ve 4 personelde koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

Yusuf Yazıcı, Lille'de son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devleri peşine taktı. Trabzonspor, yıldız futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.

Başkandan Terim'e 4 isim için transfer garantisi

Galatasaray'daki başkanlık seçimi öncesi teknik direktör Fatih Terim'de devre arasındaki transferlerin nasıl yapılacağı konusunda soru işaretleri oluştu ancak başkan ve yöneticiler, ocak ayında alınması planlanan futbolcular konusunda tecrübeli hocaya garanti verdi.