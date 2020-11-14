Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün sportif direktörü Mustafa Kaplan, teknik direktörlük görevine getirildi" denildi.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 14 oyuncu ve 4 personelde koronavirüs tespit edildiği açıklandı.
Galatasaray'ın stoperi Christian Luyindama, Kongo milli takım kampında sakatlandı.
Yusuf Yazıcı, Lille'de son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devleri peşine taktı. Trabzonspor, yıldız futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.
Galatasaray'daki başkanlık seçimi öncesi teknik direktör Fatih Terim'de devre arasındaki transferlerin nasıl yapılacağı konusunda soru işaretleri oluştu ancak başkan ve yöneticiler, ocak ayında alınması planlanan futbolcular konusunda tecrübeli hocaya garanti verdi.
Liverpool Echo gazetesi, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Cenk Tosun talebine 'onay çıkabileceğini' açıkladı. Cenk'in transferiyle ilgili son kararı Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti verecek.
Fırtına'nın devre arasında, Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi Gael Clichy'yi alarak sol beki güçlendireceği öne sürüldü.