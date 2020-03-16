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aksam.com.tr
  • 16 Mart 2020 Pazartesi 21:57
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  • 16 Mart 2020 Pazartesi 21:57

Gençlerbirliği'nin tesisleri dezenfekte edildi

Gençlerbirliği'nin tesisleri dezenfekte edildi

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Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ne ait Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol okulu ve altyapı binası olan D blok, Hacettepe ile altyapı sporcularının yatılı olarak konakladığı C blok, Gençlerbirliği'nin hem idari hem de takım binalarının olduğu A ve B bloklarda, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

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