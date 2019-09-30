Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6467
  • 6,1541
  • 269.521
  • 105544
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de yüzü gülmüyor

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de yüzü gülmüyor

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de yüzü gülmüyor

Süper Lig'e bir sezon sonra yeniden yükselen Gençlerbirliği, ilk 6 haftada sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in ilk 6 haftasında galibiyetle tanışamadı.

Süper Lig'e bir sezon aranın ardından yeniden yükselen başkent temsilcisi, ilk 6 haftada sahadan üç puanla ayrılamadı.

Sezona teknik direktör Mustafa Kaplan ve yenilenmiş kadrosuyla giren kırmızı-siyahlılar, şu ana kadar istenilen sonuçları alamadı.

Başkent ekibi, ilk 3 haftada sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Gençlerbirliği, 10 kişi tamamladığı Çaykur Rizespor maçını 1-0, 9 kişi kaldığı Gazişehir Gaziantep karşılaşmasını ise 4-1 kaybetti.

Ligin 3. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Gençlerbirliği, son bölüme 1-0 önde girmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamayarak rakibine 2-1 yenildi.

4. haftada Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan ve zorlu deplasmanda oynanan oyun ile alınan puanla morallenen başkent ekibi, daha sonra lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlılar, ardından 7 yıl aradan sonra oynanan başkent derbisine 3 puan hedefiyle çıktı.

Derbide ilk yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olarak hedeflediği ilk galibiyetine yine ulaşamadı.

Ligde İstikbal Mobilya Kayserispor ile galibiyeti bulunmayan iki takımdan biri olan Gençlerbirliği, 2 puanla son sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği, 6 haftada 6 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Başkent ekibi, Beşiktaş ile en fazla gol yiyen iki takımdan biri konumunda bulunuyor.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Fotoğraftaki benim' demişti... Dj Maga ile tatil yaptığı ortaya çıktı!
Canlı yayında şaşırtan açıklama: 'Peşimde biri var'
50 yıl sonra ilk kez gitti, gözyaşlarına boğuldu
Kibariye'ye eşi Ali Küçükbalçık'dan bir ihanet şoku daha!
Survivor'dan Mucize Doktor'a flaş transfer
<p>Elon Musk, şirketin Texas’taki üssünde gerçekleşen tanıtımında, Starship’in MK1 sürümünün bir ya

İşte Mars´a İnsan Taşıyacak Roket ´Starship´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Eğer siz de bu kan grubundaysanız dikkat! Kanser riski yüksek...

Milli lazer silahı ARMOL TSK envanterine katıldı