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aksam.com.tr
  • 29 Mayıs 2020 Cuma 19:48
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Gençlerbirliği'ne Nadir Çiftçi'den kötü haber

Gençlerbirliği'ne Nadir Çiftçi'den kötü haber

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Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin hücum oyuncusu Nadir Çiftçi, sakatlığından dolayı 6 hafta forma giyemeyecek.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan Nadir Çiftçi'nin gerçekleştirilen tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında gerilme ve buna bağlı ödem tespit edildiği bildirildi. 28 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Nadir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına yeniden kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

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