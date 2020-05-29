Gençlerbirliği'ne Nadir Çiftçi'den kötü haber

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin hücum oyuncusu Nadir Çiftçi, sakatlığından dolayı 6 hafta forma giyemeyecek.
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan Nadir Çiftçi'nin gerçekleştirilen tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında gerilme ve buna bağlı ödem tespit edildiği bildirildi. 28 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
Açıklamada, "Nadir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına yeniden kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
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