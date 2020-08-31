Gençlerbirliği'nden MKE Ankaragücü Kulübüne tebrik

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu. 2. turda temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyen PAOK, Portekiz'in köklü ekibi Benfica ile eşleşti.

Siyah-Beyazlılar, Gökhan Gönül'ün yerini doldurmak için transferde rotayı Akdeniz'e çevirdi. Roma'nın 29 yaşındaki sağ beki Davide Santon transferinde bir yol alamayan Siyah-Beyazlılar, 26 yaşındaki Nazım Sangare için girişimlere başladı. Antalyaspor 2 milyon euro bonservis bedeli istedi. Görüşmeler sürüyor.

Marcao'da geri sayım! 19 milyon euro...

Galatasaray ile Newcastle United arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlanmak üzere. İngiliz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'a Brezilyalı stoper için 22 milyon euro önerdi. Cim-Bom, sonraki satıştan yüzde 10 isteyince Ada ekibi teklifi 19 milyon euro+yüzde 10'a çekti. Transferde geri sayım başladı.