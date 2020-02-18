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aksam.com.tr
  • 18 Şubat 2020 Salı 15:14
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  • 18 Şubat 2020 Salı 15:14

Gençlerbirliği'nden 'kardeşlerin derbisi' paylaşımı

Gençlerbirliği'nden 'kardeşlerin derbisi' paylaşımı

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Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen çekimlerde iki kardeş, iki takımın nasıl taraftarı olduklarından derbi beklentilerine kadar birçok konuya değindi.

Gençlerbirliği Kulübü, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maç öncesi "kardeşlerin derbisi" paylaşımında bulundu.

Başkent derbisi öncesinde Gençlerbirliği Kulübünün sosyal medya hesaplarında, "kardeşlik" videosu yayınlandı.

Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü tribünlerinin sevilen iki ismi Muzaffer ve Eser Güngör kardeşler, maç öncesinde derbiyi konuşmak için bir araya geldi.

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen çekimlerde iki kardeş, iki takımın nasıl taraftarı olduklarından derbi beklentilerine kadar birçok konuya değindi.

"Ankara derbisini diğer derbilerden ayıran ne?" sorusuna Eser Güngör tek kelimeyle "kardeşlik" derken, Muzaffer de "Aynı şehrin takımıyız. Ankaragücü taraftarı da biz de aynı sokaklarda dolaşıyoruz. İki taraf da şehrinin takımını destekliyor." yanıtını verdi.

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