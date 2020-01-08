Gençlerbirliği'nden hücuma Çek santrfor

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Gençlerbirliği'nde transfer çalışmaları devam ediyor.
Sezonun ikinci yarısına damga vuracak bir kadro kurmak isteyen Kırmızı- Siyahlılar'ın son hamlesi forvet mekiine oldu.
Başkent temsilcisi, Slavia Prag forması giyen Çek milli forvet oyuncusu Milan Skoda ile 1.5 yıllığına anlaştı. Teknik direktör Hamzaoğlu'nun alınmasını çok istediği futbolcunun takımın Antalya'da devam eden kampına katılacağı bildirildi.
Daha önce de adı birçok kez Süper Lig ekipleriyle anılan Skoda'nın Gençler'i tercih ederek kariyerinde açtığı yeni sayfadan çok mutlu olduğu ifade edildi.
(Fanatik)
Ocak ayını yoğun geçiren Galatasaray'da 6 futbolcuyla yollar ayrılıyor.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Simon Falette, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı; transfer çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.
Galatasaray'ın transferde anlaşma sağladığı Sekidika ile ilgili Eskişehirspor cephesinden açıklama geldi.
Sırbistan futbolunun efsaneleri arasında yer alan Darko Kovacevic, Yunanistan'ın başkenti Atina'da silahlı saldırıya uğradı. Kovacevic'in ayağından vurulduğu ve hastanede olduğu belirtildi.
Kajer ve Murillo'da başarısız olan Galatasaray'a Arsenal forması giyen Mustafi'yi teklif ettiler.
Türkiye fiili olarak net yüzde 67'lik vergi oranı ile dünyada futbolcuların veya futbolcular için kulüplerinin en fazla vergi ödediği ülke oldu.