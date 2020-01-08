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aksam.com.tr
  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 15:06
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  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 15:06

Gençlerbirliği'nden hücuma Çek santrfor

Gençlerbirliği'nden hücuma Çek santrfor

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Sezonun ikinci yarısında adından söz ettirmek isteyen Gençlerbirliği, Çek milli forvet oyuncusu Milan Skoda ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Gençlerbirliği'nde transfer çalışmaları devam ediyor.

Sezonun ikinci yarısına damga vuracak bir kadro kurmak isteyen Kırmızı- Siyahlılar'ın son hamlesi forvet mekiine oldu.

Başkent temsilcisi, Slavia Prag forması giyen Çek milli forvet oyuncusu Milan Skoda ile 1.5 yıllığına anlaştı. Teknik direktör Hamzaoğlu'nun alınmasını çok istediği futbolcunun takımın Antalya'da devam eden kampına katılacağı bildirildi.

Daha önce de adı birçok kez Süper Lig ekipleriyle anılan Skoda'nın Gençler'i tercih ederek kariyerinde açtığı yeni sayfadan çok mutlu olduğu ifade edildi.

(Fanatik)

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