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  • 16 Şubat 2020 Pazar 15:44
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  • 16 Şubat 2020 Pazar 15:44

Gençlerbirliği'nde Stancu 7 maçta 9 gole 1 asiste imza attı

Gençlerbirliği'nde Stancu 7 maçta 9 gole 1 asiste imza attı

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Gençlerbirliği'nin Rumen yıldızı Bogdan Stancu, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta 9 gol atıp 1 asist yaptı.

Gençlerbirliği'nin 32 yaşındaki Rumen yıldızı Bogdan Stancu, yüksek performans grafiğini Alanyaspor karşısında da devam ettirdi.

Süper Lig'in 11. haftasından itibaren sırasıyla Hes Kablo Kayserispor'a 1, Kasımpaşa'ya 2, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 1, Fenerbahçe'ye 1, Göztepe'ye 2, Sivasspor'a ise 1 gol ve 1 asistle oynayan Stancu, 17. haftadaki Beşiktaş maçında cezası olduğu için oynayamadı.

SON 7 MAÇTA 10 GOLE ETKİ

Sakatlığı nedeniyle ikinci devrenin ilk 4 maçını kaçıran Stancu, forma giydiği ilk maç olan Alanyaspor mücadelesinde de golünü attı ve Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta toplam 9 gol atıp 1 asist yaptı ve 10 gole direkt etki sağladı.

EN GOLCÜ İKİNCİ SEZONU

Bu sezon 12 gole ulaşan Stancu, 13 gol attığı 2013/14'ten sonra en golcü ikinci sezonunu geçiriyor. Rumen yıldız, o sezonu 13 gol ve 7 asistle kapatmıştı.

2010/11 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Stancu, sonrasında Orduspor, Bursaspor ve Gençlerbirliği formaları da giydi.

(Sporx)

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