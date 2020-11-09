Gençlerbirliği'nde Stancu 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

SPOR GÜNDEMİ

Çebi ile Yalçın arasında dev zirve! Kadro dışı... Çebi ile Yalçın arasında dev zirve! Kadro dışı... Çarşamba günü teknik direktör Sergen Yalçın ile toplantı yapacak olan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, başarılı antrenöre ‘arkandayız' mesajı verecek, kadro dışı ve para cezası gibi yaptırım talebi olup olmadığını soracak.

Beşiktaş'tan Fener ve Cimbom'a transfer çalımı Beşiktaş'tan Fener ve Cimbom'a transfer çalımı Sezon başında Altınordu'dan Atakan Üner'i transfer eden Beşiktaş şimdi de İzmir ekibinden Oğulcan Ülgün için pazarlıklara başladı. Genç futbolcu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde.

Marcao'nun hataları pahalıya mal oluyordu Marcao'nun hataları pahalıya mal oluyordu Süper Lig'de Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da tek idmanla maça çıkan Marcao'nun hataları pahalıya mal oluyordu.

Fenerbahçe'de Gustavo tehlikesi! Beşiktaş derbisinde... Fenerbahçe'de Gustavo tehlikesi! Beşiktaş derbisinde... Sarı kart sınırında bulunan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Gençlerbirliği maçında kart görmesi halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de kulübede yangın var! Fenerbahçe'de kulübede yangın var! Fenerbahçe'de haftalardır sıra bekleyen sezonun flaş transferleri ilk 11'de yer bulamıyor. Konyaspor karşısında alınan 2-0'lık sürpriz yenilginin ardından gözler bir kez daha yedek kulübesine çevrildi.