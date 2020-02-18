Gençlerbirliği'nde sakatlık şoku

Gençlerbirliği resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: “Hafta sonu oynadığımız Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısında sağ ayak bileğinde meydana gelen yaralanma sonrası oyuna devam edemeyen futbolcumuz Sefa Yılmaz’ın sponsor hastanemiz Acıbadem Ankara Hastanesinde yapılan MR incelemesi sonucunda, sağ ayak bileğinde çoklu bağ yaralanması, yoğun kanama ve eşlik eden kemik iliği ödemi tespit edilmiş olup sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Sefa Yılmaz’ın planlanan tedavi süreci doğrultusunda sahalara dönüşünün yaklaşık 6-8 hafta aralığında olması öngörülmektedir.
Beşiktaş, Göztepekarşılaşmasında kural hatası yapıldığını yineledi ve maç raporundaki ifadeler üzerine maçın hakem ekibinin Etik Kurulu'na sevk edilmesi için TFF'ye yazılı başvuru yaptıklarını açıkladı.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen 1905 Derneği açılışında basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Fransız basınına göre Barcelona, Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini geri çeviren Mustafa Kapı'yı transfer hedefine aldı.
Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında yabancı hoca arayışlarına başlayan Sarı-Lacivertliler kısa bir süre önce B.Münih’ten ayrılan Niko Kovac’la görüşüyor. Hırvat teknik adamın bir yardımcısının F.Bahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldığı, Ersun Yanal'ın gitmesi halinde hemen düğmeye basılacağı öğrenildi.
2008-2009 sezonunda Beşiktaş'ı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çifte şampiyonluğa ulaştırarak taraftarın gönlünde taht kuran Mustafa Denizli, siyah beyazlılara geri dönebilir.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "Fenerbahçe'yi bu defa evinde yenip kötü seriyi bitireceğiz" iddiasında bulundu.
Fransa Ligi takımlarından Rennes'de kulüp başkanı (kulüp genel müdürü) pozisyonunda bulunan Olivier Letang'ın işine son verilmesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'den ayrılan Damien Comolli, Rennes'in gündemine geldi.