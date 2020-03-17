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aksam.com.tr
  • 17 Mart 2020 Salı 14:10
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  • 17 Mart 2020 Salı 14:10

Gençlerbirliği'nde Konyaspor mesaisi

Gençlerbirliği'nde Konyaspor mesaisi

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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında başkentte İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı ekip, 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması, 22 Mart Pazar günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.

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