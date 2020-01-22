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aksam.com.tr
  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 15:42
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  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 15:42

Gençlerbirliği'nde İlhan Cavcav, kabri başında anıldı

Gençlerbirliği'nde İlhan Cavcav, kabri başında anıldı

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Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin onursal başkanı İlhan Cavcav, kabri başında anıldı.

Türk futbolunun efsane isimlerinden Gençlerbirliği'nin onursal başkanı İlhan Cavcav, vefatının 3. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anma törenine Cavcav'ın ailesi, Gençlerbirliği Yönetim Kurulu üyeleri, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, futbolcular Ahmet Oğuz ve Halil İbrahim Pehlivan ile yakınları katıldı.

Anma töreninde merhum İlhan Cavcav'ın mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. 

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, yaptığı konuşmada, "Bugün bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Birgün hepimizin geleceği yer burası. O yüzden birbirimizi üzmeyelim, kırmayalım. Dostluklarımızı koruyalım. Babamın bize bıraktığı mirası hem ben hem de arkadaşlarım korumak ve büyütmek için elinden geleni yapacak. Bu konuda tüm dostlarımız, sevenlerimiz müsterih olsun." ifadelerini kullandı.

TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 3. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan, Süper Lig'in 2017-2018 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Gençlerbirliği ve Kulüpler Birliği Vakfı Onursal Başkanı merhum İlhan Cavcav'ı vefatının üçüncü yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Gençlerbirliği Kulübünün Onursal Başkan İlhan Cavcav Anısına Hazırladığı Video

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