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  3. Gençlerbirliği'nde iki isim Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek

Gençlerbirliği'nde iki isim Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek

Gençlerbirliği'nde iki isim Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek

Süper Lig'de 4 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği, 14. haftanın açılış maçında cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Süper Lig'de 4 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği, 14. haftanın açılış maçında  cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Gençlerbirliği, çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Ligde 14 puanla 13. sırada yer alan başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Erdem Özgenç ve Ahmet Oğuz, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

(AA)


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