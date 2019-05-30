Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig'de 70 puan toplayarak sezonu ikinci sırada bitiren ve bir yıllık aranın ardından Spor Toto Süper Lig'e geri dönen Gençlerbirliği'nde ayrılık var.

Başken ekibi, takımın başında Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.

Bu sezon Gençlerbirliği ile 10 maça çıkan 45 yaşındaki teknik direktör bu maçlardan 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.