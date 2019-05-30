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30 Mayıs 2019 Perşembe 13:16 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 13:16

Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig'de 70 puan toplayarak sezonu ikinci sırada bitiren ve bir yıllık aranın ardından Spor Toto Süper Lig'e geri dönen Gençlerbirliği'nde ayrılık var.

Başken ekibi, takımın başında Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.

Bu sezon Gençlerbirliği ile 10 maça çıkan 45 yaşındaki teknik direktör bu maçlardan 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

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