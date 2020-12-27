Gençlerbirliği'nde bir futbolcuda koronavirüs çıktı

Başkent ekibinden yapılan bilgilendirmede, "Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.
Sinan Engin, Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. Sarı-Kırmızılıların rahat bir galibiyet aldığını dile getiren Engin, devre arasında yapılması gereken iki transferi de açıkladı.
• "Trabzonspor inansaydı maçın 80. dakikasından sonra 2-2 olabilirdi. Trabzonspor'un 6 tane falan adam alması lazım."
• "Galatasaray devre arasında orta sahaya oyuncu da alacak. Galatasaray'ın bu santrfor üçlüsüyle şampiyon olması zor. Alması lazım."
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3-1 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimimiz günlerde takımın başına Mesut Bakkal'ı getiren BB Erzurumspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenmeyi başardı.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 3-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Sezon başında Burak Kapacak için Bursaspor'un kapısını çalan Fenerbahçe, Yeşil-Beyazlıların 5 milyon TL talep etmesi üzerine transferi askıya almıştı. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda geç sağ kanat oyuncusu için bir kez daha harekete geçecek.
Beşiktaş ile sözleşmesini uzattıktan sonra performansında gözle görülür bir yükselme olan 19 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu'na Lyon'un ilgisi sürüyor. Sergen Yalçın genç fil bekçisinin takımda kalmasını istese de devre arasında yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde oyuncunun Fransız ekibine gidebileceği konuşuluyor.