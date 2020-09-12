Gençlerbirliği'nde bir futbolcu ve bir personelde koronavirüs tespit edildi

Gençlerbirliği, yarın oynanacak Antalyaspor maçı öncesi bir futbolcusu ve bir personelinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Gençlerbirliği, bir futbolcusu ve bir personelinde koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.



Yapılan açıklama şu şekilde:

“Süper Lig’in 1. haftasında Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır.

Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.”