Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mert Nobre yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlıların yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Koordinasyon çalışması gerçekleşen antrenmanın ayak tenisi turnuvasıyla sona erdiği kaydedildi.
Gençlerbirliği hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Süper Lig'e müthiş bir giren, yaptığı transferlerle de adından söz ettiren Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli ön libero dün İstanbul'e geldi.
4 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönen tecrübeli sol bek Caner Erkin, Galatasaray derbisi sonrası sosyal medya hesabından ‘Sonu ŞAMPİYONLUK olacak' mesajıyla paylaşım yaptı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, başarılı futbolcunun yaptığı paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 7. dakikasında sahaya stat dışından paraşütlü meşale atıldı. Hakem Ali Palabıyık, meşale sahadan alınıncaya kadar oyunu durdurdu. Peki Galatasaray bu olaydan dolayı ceza alacak mı? Detaylar haberde…
Fenerbahçe yıllardır Galatasaray'a karşı derbilerde yakaladığı üstünlüğü Ali Koç'un başkanlık döneminde kaybetti.
Süper Lig'de yeni sezona iyi bir giriş yapan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, dün akşamki Fenerbahçe derbisinde ise hiçbir varlık gösteremedi. Kolombiyalı forvet, 71 dakika sahada kaldığı maçta kaleye şut dahi çekemedi.
Afobe, attığı 2 golle Malatya maçının kahramanıydı... Lewis Baker 1 asist yaparken, diğer 2 golü de hazırladı... İngiltere'den gelen Trabzonspor'un iki transferi kısa sürede kalitelerini ispatladı, müthiş uyumlarıyla fark yarattı.