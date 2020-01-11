Gençlerbirliği'nde Antalya kampı sona erdi

SPOR GÜNDEMİ

TFF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok TFF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına ilişkin itirazı, Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

TFF'den Beşiktaş'ı hedef alan açıklama TFF'den Beşiktaş'ı hedef alan açıklama Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin başvurularını reddetmesinin ardından federasyondan yeni bir açıklama geldi.

Mustafa Cengiz'den rakiplere taş Mustafa Cengiz'den rakiplere taş Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Olağanüstü Divan Kurulu'nda gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limiti açıklaması Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limiti açıklaması Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp harcama limitlerinde yapılacak herhangi bir değişikliği kesinlikle karşı olduğunu, belirlenen kurallara harfiyen uyduklarını ve bunun için ağır bir bedel ödediklerini kaydetti.

İspanya Süper Kupa maçı şifresiz kanalda İspanya Süper Kupa maçı şifresiz kanalda İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. La Liga'nın iki devini karşı karşıya getiren mücadele 12 Ocak Pazar günü saat 21.00'de TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

İşte 2020 model Galatasaray! 11'de 5 isim değişecek... İşte 2020 model Galatasaray! 11'de 5 isim değişecek... Bekleri Linnes ve Saracchi ile yenileyen, Babel’i gönderip Onyekuru’yu alan Aslan stoper transferi için de çalışıyor. Belhanda'nın satılmasını ve yeni 10 numara alınmasını da isteyen Fatih Terim çok agresif bir takım hedefliyor..