Gençlerbirliği'nde 4 futbolcu karantina altına alındı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'ye hayırlı olsun! Bir transfer daha Fenerbahçe'ye hayırlı olsun! Bir transfer daha Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Titi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Brezilyalı stoper, Sarı-Kırmızılılarla 1 yıllık opsiyonu olmasına rağmen kulüpten izin isteyerek Sarı-Lacivertlilere imza atacak.

Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi. Sol bek arayan Kartal'ın, Galatasaray'dan ayrılacak olan Yuto Nagatomo için düğmeye basacağı kaydedildi. Japon yıldızın da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ve Beşiktaş'a 'evet' diyebileceği öğrenildi.

Yılın transferini Emre Belözoğlu bitiriyor Yılın transferini Emre Belözoğlu bitiriyor Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, sezon başında da istediği İrfan Can Kahveci için bir kez daha harekete geçti. Başarılı futbolcuyu, gelecek sezon sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu ikna edecek. Fenerbahçe'nin planı Başakşehir'e para + futbolcu teklifi yapmak.

Cimbom'a transferde son dakika şoku! Cimbom'a transferde son dakika şoku! Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Emre Kılınç'a La Liga'nın bu sezonki flaş ekibi Getafe'nin teklif götürdüğü ortaya çıktı. Başkent ekibinin yıllık 450 bin Euro'dan 4 senelik sözleşme ve 1,4 milyon Euro imza parası teklif ettiği belirtildi.

Gökhan Gönül'ün kaderi belli oldu Gökhan Gönül'ün kaderi belli oldu Van der Wiel, Şener Özbayraklı, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Murat Sağlam ve Ozan Tufan... Sağ bekte 4 yılda 6 futbolcu denenmesine rağmen kimse Gökhan Gönül'ün yerini dolduramadı. Yönetim yeniden sarı lacivertli formayı giymesine, tecrübeli oyuncu da kariyerini Fenerbahçe'de noktalamaya sıcak bakıyor.

Galatasaray'a sürpriz teklif Galatasaray'a sürpriz teklif Mariano ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırmaya hazırlanan, Martin Linnes'ten ise beklediği verimi alamayan Galatasaray'a sürpriz bir transfer önerisi geldi. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauricio Isla'nın menajeri Arturo Jimenez, Şilili sağ beki Sarı-Kırmızılılara önerdi.