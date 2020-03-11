  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Mart 2020 Çarşamba 14:11
  • |
  • 11 Mart 2020 Çarşamba 14:11

Gençlerbirliği'nde 4 eksik

Gençlerbirliği'nde 4 eksik

Paylaş

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunuyla başladı.

Dar alanda pas ve gol oyunuyla devam eden idman, son bölümde yapılan üç kaleli maçla tamamlandı.

Tedavilerine devam edilen Bogdan Stancu, Floyd Ayite, Sefa Yılmaz ve Pierre-Yves Polomat, antrenmanda yer almadı.



SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşitkaş derbi hazırlıklarını Dorukhan hariç tam kadro sürdürüyor

title

Fatih Terim derbiye Emre Akbaba'yı hazırlıyor

title

Son dakika! Galatasaray'da Onyekuru idmanı tamamlayamadı

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray yönetiminden Divan üyelerine protesto
Galatasaray yönetiminden Divan üyelerine protesto

Galatasaray yönetiminden Divan üyelerine protesto

Galatasaray'ın Mart ayı Divan Kurulu toplantısında ilginç bir görüntü oluştu. Sarı kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz ve yönetim, üyeleri protesto etti.

Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber!
Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber!

Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber!

Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan Henry Onyekuru şoku yaşanıyor... Son dakika haberine göre Nijeryalı oyuncu bugünkü antrenmanda sakatlanarak çalışmayı tamamlayamadı.

Galatasaray Divan Kurulu'nda Fenerbahçe'ye gönderme!
Galatasaray Divan Kurulu'nda Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray Divan Kurulu'nda Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Kadıköy'de alınan Fenerbaçe derbisi galibiyetle ilgili, “Uzun zamandır şeytanın bacağını kıramamıştık. Anadolu deplasmanından uzun bir süre sonra zaferle döndük” dedi.

Ve yeni teknik direktör resmen açıklandı! Roger Schmidt imzayı attı
Ve yeni teknik direktör resmen açıklandı! Roger Schmidt imzayı attı

Ve yeni teknik direktör resmen açıklandı! Roger Schmidt imzayı attı

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'ye Roger Schmidt'ten kötü haber geldi.

Bülent Uygun'dan 'koronavirüs' önerisi: 'Gerekirse...'
Bülent Uygun'dan 'koronavirüs' önerisi: 'Gerekirse...'

Bülent Uygun'dan 'koronavirüs' önerisi: 'Gerekirse...'

Süper Lig'de son 2 maçından 4 puan çıkaran Yukatel Denizlispor, hafta sonu evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Bülent Uygun futbolcularına koronavirüs uyarısı yaptı.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi yönetecek hakem açıklandı.

Beşiktaş'tan koronavirüs temizliği
Beşiktaş'tan koronavirüs temizliği

Beşiktaş'tan koronavirüs temizliği

Dünyayı saran ve dün akşam Türkiye'de de bir kişide görüldüğü açıklanan koronavirüse karşı Beşiktaş Kulübü de önlem almaya başladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.