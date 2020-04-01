Gençlerbirliği'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL

Gençlerbirliği Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin liralık destek verdi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun kampanyaya 100 bin liralık destek verme kararı aldığı belirtildi.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav da yaptığı açıklamada, bireysel yardımların dışında kulüp olarak da kampanyaya destek vermek istediklerini vurgulayarak, "Zorlu süreci el birliğiyle atlatacağımıza inanıyoruz. Virüsle mücadele konusunda sağlık çalışanlarımıza bu vesileyle özellikle teşekkür etmek istiyorum. Virüsten etkilenen vatandaşlarımıza da acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spor kulüplerinin de derinden etkilendiğini belirterek, yönetim kurulunun uygun göreceği her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu açıkladı.
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