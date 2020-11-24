Gençlerbirliği Türkiye Kupası'nda tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Gençlerbirliği, konuk ettiği Kırşehir Belediyespor'u 1-0 yendi ve adını bir üst tura yazdırdı.
Karşılaşmada ilk yarı golsüz tamamlanırken, Gençlerbirliği'nin golünü 61. dakikada Soner Dikmen kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahasının solundan penaltı noktasının önüne çıkardığı top, kaleci Deniz Çınar'ı geçerek Furman'a geldi. Müsait durumdaki Furman, boş kale yerine topu sol direğin dibinden auta gönderdi.
33 . dakikada İlker Karakaş'ın şutunda savunmadan dönen top ceza sahasının solundaki Furman'ın önünde kaldı. Furman'ın sert şutunda top üst ve sağ yan direğin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına döndü. Direkten dönen topu savunma tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
61. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Soner Dikmen'in kaleyi cepheden gören noktadan, yaklaşık 25 metre mesafeden çektiği sert şutta top sol üst köşeden filelerle buluştu: 1-0
70. dakikada Rahmetullah Berişbek'in pasında ceza yayının içinde topla buluşan Sami Gökhan Altınparmak'ın ceza sahasına girerek çektiği şutta, meşin yuvarlak sol direğe çarpıp oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında gelişen atakta, Soner Dikmen'in ceza sahası dışından çektiği şutta top yandan auta gitti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Murat Erdoğan, Uygar Bebek, Nurettin Dinçer Demir
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan (Dk. 85 Hasanalp Birken), Abdullah Şahindere, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 80 Kadir Enes Kıra), Soner Dikmen, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 64 Rahmetullah Berişbek), Murat Yıldırım, Furman (Dk. 64 Sefa Yılmaz), Sami Gökhan Altıparmak, İlker Karakaş (Dk. 85 Baran Başyiğit)
Kırşehir Belediyespor: Deniz Çınar, Erbay Eker, Nuri Melih Mursal, Oğuzhan Yazıcı, Onur Karakabak, Gökay Iravul, İsmail Düzgün, Bilal Gülden (Dk. 75 Mehmet Fatih Bayat), Furkan Polat (Dk. 75 Muhammet Apuhan), Sabit Hakan Yılmaz (Dk. 64 Serhat Mermer), Abdülkadir Akyıldız
Gol: Dk. 61 Soner Dikmen (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 24 Ömürcan Artan, Dk. 90+3 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği), Dk. 32 Bilal Gülden, Dk. 43 Abdülkadir Akyıldız (Kırşehir Belediyespor)
'Aşı olabilirdi ama ilk 11'in en etkisiz ismiydi'
Gençlerbirliği maçını farklı geçen Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi tatlı bir telaş yaşanıyor. Teknik Direktör Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor.
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ile görüşen tecrübeli sağ bek, pazar günü sahada olmayı hedeflediğini belirtip, “Şu an hazır değilim ama o güne kadar olurum. Planlarınızı bana göre yapabilirsiniz” dedi.
Galatasaray maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kayserispor kalecisi Silviu Lung'un MR'ı çekildi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Milli görev için ülkesi Ekvadır'a gitmiş ve burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Kolombiyalı golcü dün akşam fazlasıyla arandı. Sakatlığı nedeniyle Sivas'tan sonra Kayseri karşısında da forma giyemeyen Falcao'nun Rize deplasmanında takımdaki yerini alabilmesi için tüm imkanlar seferber edilecek.