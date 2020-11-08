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  • Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık: Hakemin VAR'a hiç gitmemesi ilginç geldi
  • 08 Kasım 2020 Pazar 19:22
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Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık: Hakemin VAR'a hiç gitmemesi ilginç geldi

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık: Hakemin VAR'a hiç gitmemesi ilginç geldi

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AA

Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik sorumlusu Mete Işık, son dakika golüyle kaybetmenin kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Mete Işık, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Maça iyi başladık. 28. saniyede golü attık. Sonrasında 4-5 pozisyona girdik. İkinci ve üçüncü golü atabilirdik. Sağ bekimizin rakip ceza sahası içindeki pozisyonu penaltı gibi geldi. Hakemin maçta hiç VAR'a gitmemesi ilginç geldi." ifadelerini kullandı.

28. saniyede geriye düşen Başakşehir, 90+4'te güldü

İkinci yarıda Medipol Başakşehir'in baskılı bir futbol ortaya koyduğunu aktaran Işık, "İlk yarıda girdiklerinizi atamazsınız, o baskı sizi bir şekilde boğuyor. İkinci yarıda da birkaç pozisyona girdik. Çok ufak farklarla kaçırdık. Kırmızı kart direncimizi kırdı. Kırmızı karttan sonra iki kötü gol yedik. Son dakikadaki gol bizi fazlasıyla üzdü." şeklinde konuştu.

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Gençlerbirliği: Hakemin VAR'a hiç gitmemesi ilginç geldi

Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik sorumlusu Mete Işık, son dakika golüyle kaybetmenin kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

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