Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık: Hakemin VAR'a hiç gitmemesi ilginç geldi

Mete Işık, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Maça iyi başladık. 28. saniyede golü attık. Sonrasında 4-5 pozisyona girdik. İkinci ve üçüncü golü atabilirdik. Sağ bekimizin rakip ceza sahası içindeki pozisyonu penaltı gibi geldi. Hakemin maçta hiç VAR'a gitmemesi ilginç geldi." ifadelerini kullandı.
İkinci yarıda Medipol Başakşehir'in baskılı bir futbol ortaya koyduğunu aktaran Işık, "İlk yarıda girdiklerinizi atamazsınız, o baskı sizi bir şekilde boğuyor. İkinci yarıda da birkaç pozisyona girdik. Çok ufak farklarla kaçırdık. Kırmızı kart direncimizi kırdı. Kırmızı karttan sonra iki kötü gol yedik. Son dakikadaki gol bizi fazlasıyla üzdü." şeklinde konuştu.
Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşan Trabzonspor'da başarılı antrenörün göreve başlayacağı tarih ortaya çıktı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek ligde üst üste 4 galibiyetini elde etti.
Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Nacer Chadli, bu sezon turuncu-lacivertli formayı giydiği ilk maçta 2 asist birden yaptı.
Süper Lig'de aldığı art arda galibiyetlerle çıkışan geçen, Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United'ı mağlup eden Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik sorumlusu Mete Işık, son dakika golüyle kaybetmenin kendilerini çok üzdüğünü söyledi.
Süper Lig'in 8. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Atakaş Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.