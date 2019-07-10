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Gençlerbirliği, stoper Aymen Abdennour ile masaya oturdu

Gençlerbirliği, stoper Aymen Abdennour ile masaya oturdu

Gençlerbirliği, Marsilya ile ipleri koparan tecrübeli stoper Aymen Abdennour ile masaya oturdu.

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon TFF 1.Lig’de şampiyon olarak yeniden alışkın olduğu Süper Lig’e geri dönen Gençlerbirliği bir kez daha hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Mustafa Kaplan ile kadro yapılanmasını sürdüren Ankara ekibi kaleci Diallo, Polomat, Seuntjens gibi tecrübeli isimlerle anlaşırken, kırmızı siyahlı kulübün asıl bombayı Aymen Abdennour’la patlatacağı ortaya çıktı.

ABDENNOUR GENÇLERBİRLİĞİ'NE GELECEK

2014 yılında Fransız ekibi Toulouse’den Monaco’ya 13 milyon euro’ya, oradan Valencia’ya ise 20 milyon euro’ya transfer olan Tunuslu stoper La Liga’da beklenen çıkışı yapamazken, 28 yaşındaki defans oyuncusunun Marsilya’da da başarılı olamaması dikkatlerden kaçmadı. Tecrübesi, fizik kapasitesi ve oyun görüşüyle ön plana çıkan Abdennour’un Marsilya’nın ikinci takımına gönderilmesi artık ayrılığı resmileştirdiği belirtilirken, Tunuslu milli futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen bonservisini alıp Gençlerbirliği’ne imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Kulüp kariyerinde 185 maça çıkan Aymen Abdennour, 31 kez de milli takımda görev aldı. 

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