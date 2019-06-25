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  3. Gençlerbirliği, Pierre-Yves Polomat ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu

Gençlerbirliği, Pierre-Yves Polomat ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu

Gençlerbirliği, Pierre-Yves Polomat ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu

Gençlerbirliği, Saint-Etienne'nin 26 yaşındaki sol beki Pierre-Yves Polomat ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Konuyla ilgili Gençlerbirliği’nin yaptığı açıklama şu şekilde:

“Transfer çalışmalarını sürdüren takımımız ikinci transferini gerçekleştirdi. Yeni transferimiz Fransız oyuncu Polomat bugün kulüp tesislerimizi gezdikten sonra son görüşmenin ardından resmi imzayı attı.

Başarılı sol bek oyuncusu Polomat uzun yıllar Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Ettiene forması giydi. 1993 doğumlu oyuncu dönem dönem kiralık olarak yine Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 takımlarının kadrosunda kendine yer buldu. Yine geçtiğimiz sezon St. Ettiene’in Avrupa Ligi vizesi almasında da Polomat’ın önemli katkıları oldu.

Marseille altyapısında başlayan futbolculuk kariyerine Polomat, iki yıl boyunca Kırmızı Kara forma ile devam edecek.”

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