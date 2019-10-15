Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,883
  • 6,4754
  • 282.476
  • 95619.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Gençlerbirliği maçını kaçıran Radamel Falcao, Sivasspor'a karşı da forma giyemeyecek

Gençlerbirliği maçını kaçıran Radamel Falcao, Sivasspor'a karşı da forma giyemeyecek

Gençlerbirliği maçını kaçıran Radamel Falcao, Sivasspor'a karşı da forma giyemeyecek

Galatasaray'da milli aranın ardından planlar Sivasspor maçında galibiyet üzerine yapılırken, Radamel Falcao'nun Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından bu mücadelede de forma giymemesi beklenmiyor.

Galatasaray, Monaco'dan transfer ettiği Radamel Falcao'nun dönüşünü dört gözle beklerken, yıldız oyuncu pazartesi günü de idmana çıkmadı ve resmi siteden "Günü tedaviyle tamamladı" bilgisi geçildi.

Kasımpaşa ve Club Brugge maçlarında 90 dakika oynadıktan sonra Malatya'da dinlendirilen Falcao, Fenerbahçe ve PSG'ye karşı ilk 11'deydi. Aşil tendonunda ağrıları bir hafta geçmesine rağmen hâlâ düzelmedi.

Büyük ihtimalle Cuma günkü Sivasspor maçını kaçıracak olan Falcao, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid sınavına yetiştirilmeye çalışılıyor.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı'nın paylaşımında dikkat çeken Acun Ilıcalı detayı
Demet Akalın'dan şaşırtan Okan Kurt açıklaması! 'Yeniden olmaz'
Fazla kilolarıyla eleştirilmişti... İşte Fahriye Evcen'in son hali!
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç neden kavga etti?
Ünlü oyuncu mahkemeye koştu... 'Bana şiddet uyguluyor!'
<p>Başkan Erdoğan: Suriye´yi Arap Ligi´nden çıkaranlar, bu operasyon sebebiyle yeniden Suriye´yi Ara

Başkan Erdoğan´dan Arap Birliğine sert tepki

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tel Abyad'ı silah deposuna çevirmişler!

İşte YPG'lilerin DEAŞ'lıları serbest bıraktığı o hapishane